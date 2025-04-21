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Происшествия

Два смертельных ДТП в Рязанской области: водитель погиб при столкновении с деревом, мужчину сбил пешехода и скрылся

Анастасия Мериакри

Два смертельных ДТП произошло в Рязанской области. Подробности сообщили в Госавтоинспекции.

В Шиловском районе 18 апреля в 11:45 на 103-м километре автодороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Лада Нива-212300» не справился с управлением и выехал в кювет, где врезался в дерево. От полученных травм 74-летний водитель скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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В Михайловском районе 20 апреля примерно в 00:50 на 603-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» автомобиль совершил наезд на двигающегося по краю проезжей части пешехода — 61-летнего мужчину. Водитель с места ДТП скрылся.

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