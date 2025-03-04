Два молодых парня погибли в ДТП в Касимовском районе, двое госпитализированы

В результате ДТП в Касимовском районе погибли два 19-летних парня, двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет госпитализированы. Подробности смертельной аварии сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

4 марта в 08:10 на 2-м километре от автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» — Лашма 19-летний водитель автомобиля ВАЗ столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Актрос» под управлением 35-летнего водителя.

В аварии погибли водитель легковушки и его 19-летний пассажир, двое пассажиров госпитализированы.

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На месте трагедии работают сотрудники ГАИ.