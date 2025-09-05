Пятница, 5 сентября, 2025
17.8 C
Рязань
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом под Рязанью

Алексей Самохин

В Рязанском районе, на 178-м километре федеральной трассы М-5 «Урал», произошло столкновение грузового автомобиля и автобуса. В результате аварии пострадали два человека, им потребовалась медицинская помощь, сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области. 

ДТП случилось 4 сентября примерно в 20:00. По предварительным данным, 58-летний водитель «ГАЗ 3302», житель Тамбовской области, врезался в автобус «Мерседес Бенц», которым управлял 59-летний мужчина из Московской области.

В результате столкновения травмы получили водитель грузовика и его 64-летняя пассажирка. Им обоим была оказана медицинская помощь.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

