Два человека погибли в массовом ДТП в Шацком районе Рязанской области

Два человека погибли, шестеро пострадали в результате массового ДТП в Шацком районе Рязанской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
27 февраля в 13 часов на 346-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» произошло столкновение автомобилей «Ссанг Йонг», «Ауди», «Форд», Газель.
Погибли женщина-водитель «Ссанг Йонг», мужчина, управлявший «Ауди». Шесть человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров «Ауди» и «Форда».
На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.