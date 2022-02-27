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Воскресенье, 27 февраля, 2022

Два человека погибли в массовом ДТП в Шацком районе Рязанской области

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Два человека погибли в массовом ДТП в Шацком районе Рязанской области

7info

Два человека погибли, шестеро пострадали в результате массового ДТП в Шацком районе Рязанской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

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27 февраля в 13 часов на 346-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» произошло столкновение автомобилей «Ссанг Йонг», «Ауди», «Форд», Газель.

Погибли женщина-водитель «Ссанг Йонг», мужчина, управлявший «Ауди». Шесть человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров «Ауди» и «Форда».

На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.

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