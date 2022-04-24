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Воскресенье, 24 апреля, 2022

ДТП с вылетевшей на тротуар иномаркой на Московском шоссе обошлось без пострадавших

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ДТП с вылетевшей на тротуар иномаркой на Московском шоссе обошлось без пострадавших

7info
Кадр: Дороги Рязани

ДТП с вылетевшей на тротуар иномаркой на Московском шоссе Рязани обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

— По предварительной информации пострадавших нет, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

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Авария случилась в субботу, 23 апреля.

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