ДТП с вылетевшей на тротуар иномаркой на Московском шоссе обошлось без пострадавших

ДТП с вылетевшей на тротуар иномаркой на Московском шоссе Рязани обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.
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Авария случилась в субботу, 23 апреля.
ДТП с вылетевшей на тротуар иномаркой на Московском шоссе Рязани обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.
Авария случилась в субботу, 23 апреля.
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