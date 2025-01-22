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Изображение от Freepik
Общество

Долгострой на улице Ленинского Комсомола в Рязани обещают сдать летом 2025 года

Анастасия Мериакри

Долгострой на улице Ленинского Комсомола в Рязани обещают сдать в этом году. Об этом сообщило министерство строительного комплекса в комментариях к посту губернатора Павла Малкова в телеграм-канале.

Рязанец пожаловался губернатору на медленный темп работ и отсутствие рабочих на площадке строительства дома. Дом строится с 2017 года. Владельцы квартир ждут сдачи дома уже восьмой год. 

Представители строительного комплекса ответили, что завершены работы по закрытию контура здания и внутренней отделке в местах общего пользования и паркинге. Смонтированы внутренние сети электро-, газоснабжения, отопления, водопровода и канализации, а также наружные сети водоснабжения и водоотведения. Скоро сдадутся работы по монтажу наружного газопровода. На стройке работают бригады каменщиков, штукатуров, электриков и сантехников. 

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Квартиры обещают сдать до 30 июня 2025 года. Это уже третья дата, когда планируют передать жилье собственникам. Первоначально называли декабрь 2021 года, потом декабрь 2024.

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