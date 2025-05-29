Для Рязани купят 20 новых автобусов средней вместимости и 15 троллейбусов

В Рязани планируют продолжить обновление общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Павел Малков во время прямого эфира 29 мая. По его словам, в 2025 году для города приобретут 20 новых автобусов средней вместимости и 15 современных троллейбусов.

Часть техники поступит в Рязань благодаря договоренности с Санкт-Петербургом. Речь идёт о передаче троллейбусов, которые помогут ускорить отказ от устаревшего подвижного состава.

«Мы постепенно уходим от старой техники. Пока на улицах ещё можно увидеть старые троллейбусы — это вызывает вопросы. Что касается неухоженных автобусов, как правило, это частные перевозчики. Мы с ними тоже работаем: следим и за внешним видом транспорта, и за соблюдением графиков», — отметил Малков.

Глава региона подчеркнул, что за последние годы удалось серьёзно улучшить состояние общественного транспорта. Речь идёт не только о замене подвижного состава, но и о работе над дисциплиной перевозчиков, включая частные компании.