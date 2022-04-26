Депутаты городской Думы высадили деревья на Касимовском шоссе Рязани

Депутаты Рязанской городской Думы, члены фракции «Единая Россия», приняли участие в акции по озеленению Рязани. Крупномерные саженцы краснолистного клена были высажены на территории Касимовского шоссе. Акция приурочена к предстоящему Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

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Также в прошлом году в ходе реконструкции перекрестка Касимовского шоссе и улицы Советской Армии был произведен вынужденный снос деревьев. Местные жители обращались в муниципалитет с просьбой озеленить микрорайон, высадить новые деревья взамен утраченных.

— Сегодня у всех хорошее настроение, и погода не подвела. Уверен, что высаженные деревья обязательно приживутся. Следить за их состоянием обещали и местные жители. Вернуть городу статус самого зеленого — одна из наших основных задач. Много участков уже переведены в зеленые зоны, и эта работа продолжается, — сказал депутат Рязанской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Чайка.

Депутаты поблагодарили за помощь в организации высадки деревьев управление благоустройства города и ДБГ. Акции по озеленению Рязани будут продолжаться. Депутаты городской Думы обращаются ко всем горожанам с просьбой: бережно относиться к высаженным деревьям и не допускать фактов вандализма.