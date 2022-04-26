Депутаты городской Думы высадили деревья на Касимовском шоссе Рязани

Депутаты Рязанской городской Думы, члены фракции «Единая Россия», приняли участие в акции по озеленению Рязани. Крупномерные саженцы краснолистного клена были высажены на территории Касимовского шоссе. Акция приурочена к предстоящему Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.
Также в прошлом году в ходе реконструкции перекрестка Касимовского шоссе и улицы Советской Армии был произведен вынужденный снос деревьев. Местные жители обращались в муниципалитет с просьбой озеленить микрорайон, высадить новые деревья взамен утраченных.
Депутаты поблагодарили за помощь в организации высадки деревьев управление благоустройства города и ДБГ. Акции по озеленению Рязани будут продолжаться. Депутаты городской Думы обращаются ко всем горожанам с просьбой: бережно относиться к высаженным деревьям и не допускать фактов вандализма.