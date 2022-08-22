День города в Чебоксарах завершился драками и приставанием к девушкам

После праздничного салюта на Дне города в Чебоксарах произошло несколько инцидентов, на которые обратили внимание журналисты портала Про Город.

Так, двое молодых людей устроили драку. По словам очевидца, сначала один парень ударил второго, а потом толпа отбивала у полиции нападавшего.

«Там на всю территорию около Матери два полицейских было. Они по началу даже разнять их не могли», – пояснил горожанин.

На место потасовки прибыли правоохранители и забрали драчунов в отделение полиции.

Героем второй истории стала девушка, которая набросилась на троллейбус на остановке «Дом Мод». Пассажиры уточнили, что злоумышленника бросалась под колеса, била дверь транспортного средства в попытке попасть в салон и выкрикивала нецензурные выражение. Наконец, она подралась с водителем.

«Водитель просил ее отойти, но она упорна стояла, потом между ними произошла потасовка. Он оттащил ее на траву. Девушку пытались остановить люди которые стояли на остановке, но все было бесполезно» – пояснили горожане.

Другой отдыхающий в белой футболке на заливе парень непристойно вел себя с девушками. Он трогал их за интимные места, когда проходил мимо потерпевших. При этом он делал это в присутствии друзей, которым было все равно на личное пространство жертв.