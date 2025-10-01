Дело об убийстве женщины в Рязани передали в суд

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Прокурор Железнодорожного района Илья Хилов утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд.

По версии следствия, трагедия произошла в мае 2025 года. Во время совместного распития спиртных напитков между знакомыми произошёл бытовой конфликт. В ходе ссоры мужчина нанёс 40-летней женщине множественные удары в область туловища и лица.

От полученных травм потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

Уголовное дело будет рассматриваться по существу в Железнодорожном районном суде Рязани.