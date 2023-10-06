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Дело об убийстве рязанки Логуновой вернули на этап судебного следствия

7info7
Фото: Следком РФ

4 октября в Железнодорожном суде Рязани прошли прения по уголовному делу в отношении Александра Логунова. Мужчину обвиняют в убийстве супруги Елены, а также в распространении порнографии.

Как сообщает КП-Рязань, в рамках прений принято решение вернуть дело на этап досудебного следствия. Такое происходит в случае, если стороны дела или подсудимый в последнем слове сообщат о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, или же заявят о необходимости предъявить суду новые доказательства. Во всех этих случаях суд вправе возобновить следствие. К очередному прению сторон суд вернётся после его завершения.

Как сообщает издание, судебное заседание отложено на 20 октября.

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