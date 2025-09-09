В Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели дайвера в одном из водоёмов Клепиковского района. По предварительным данным, 34-летний житель Москвы утонул во время подводного погружения. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Трагедия произошла 7 сентября 2025 года. Мужчина занимался дайвингом вместе с друзьями. Как сообщается, во время очередного погружения он не смог самостоятельно всплыть на поверхность.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в реке Пара в Сараевском районе утонул рыбак.