Цыган задержали с помощью спецназа в Дягилево

Сотрудники региональных УМВД и УФСБ при силовой поддержке спецназа Росгвардии 17 апреля задержали цыган в микрорайоне Дягилево. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники полиции осуществили массовую проверку документов граждан. В ОМВД России по Московскому району Рязани были доставлены 172 человека для отработки на возможную причастность к ранее совершенным противоправным деяниям. В отношении доставленных полицейские провели фотографирование, дактилоскопирование и иные процедуры, необходимые для постановки на различные информационные учеты. Сотрудники военкомата выписали 10 повесток о постановке на воинский учет.

Были выявлены 47 фактов незаконного подключения домов к линии электропередач и потребления электроэнергии, а также 1 самовольное подключение к газоснабжению. Все подводки и врезка демонтированы специалистами, составлены соответствующие акты и протоколы.

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Сотрудники Госавтоинспекции выявили 7 административных правонарушений: управление автомобилем водителем, не имеющим права управления, отсутствие полиса ОСАГО, чрезмерное тонирование автостекол, управление незарегистрированным автотранспортом, использование подложных номеров. Один из автомобилей был изъят и помещен на специализированную стоянку. При досмотре другого автомобиля полицейские обнаружили 2 взрывпакета. По данному факту проводится доследственная проверка.

Оперативно-профилактические мероприятия будут продолжены.