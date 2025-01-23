Книга, которую ЦРУ держало в секрете более полувека, содержит сенсационную теорию о наступлении конца света. Произведение «История Адама и Евы», написанное бывшим сотрудником ВВС США, уфологом и экстрасенсом-самоучкой Ченом Томасом, вышла в свет ещё в 1966 году. Но её публикация была заблокирована американским разведывательным управлением. В 2013 году работа была частично рассекречена, но оставалась недоступной в базе данных ЦРУ до настоящего момента.

В своей книге Чен Томас выдвигает теорию о том, что каждые 6,5 тыс. лет Земля подвергается масштабному катаклизму, сопоставимому по разрушительности с библейским «Великим потопом». Свидетельства скоро конца света из книги приводит издание МК со ссылкой на Daily Mail.

Пока специалисты ведут дискуссии о точной дате потопа, описанного в Книге Бытия, Томас утверждает, что это событие произошло примерно 6500 лет назад, приводя в подтверждение археологические и геологические данные. Исходя из этого, Томас заключает, что следующее подобное бедствие неизбежно и случится оно совсем скоро.

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Относительно сценария конца света Томас предполагает следующий расклад событий: магнитное поле Земли претерпит резкие и внезапные изменения, что приведёт к хаосу по всей планете. Причины засекречивания книги остаются неясными, однако некоторые полагают, что ведомство опасалось массовой паники, вызванной публикацией. Или утечки информации, связанной с секретными правительственными исследованиями.

Томас имел отношение к секретным проектам во время работы в ныне несуществующей аэрокосмической корпорации McDonnell Douglas. Он входил в небольшую группу учёных, занимавшихся изучением сообщений, связанных с НЛО. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений непосредственной работы Томаса на ЦРУ, соглашение о неразглашении информации, накладываемое агентством, подразумевает, что бывшие сотрудники должны получать одобрение перед публикацией книг и других материалов.

— В Калифорнии горы трясутся, словно папоротники на ветру; могучий Тихий океан отступает назад и превращается в водяную гору высотой более двух миль, а затем устремляется на восток, — говорится в книге Томаса. — В течение нескольких часов все следы цивилизации исчезают, а от великих городов, таких как Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Даллас и Нью-Йорк, остаются лишь легенды.

Первая глава таинственной книги, озаглавленная «Следующий катаклизм», начинается со слов: Как у Ноя 6500 лет назад… Как у Адама и Евы 11 500 лет назад… Это тоже случится…

Загадочное открытие намекает на то, что следующий катаклизм может произойти в любой момент. Книга состоит из 55 страниц, однако Томас написал более 200, остальные из которых по сей день остаются под грифом секретности. Причина заинтересованности ЦРУ в данной работе остаётся загадкой.

Томас утверждал, что эти катаклизмы охватят весь Североамериканский континент «в течение трех часов», поскольку землетрясения одновременно вызовут огромные трещины в земле, через которые магма поднимется на поверхность. Однако разрушения не ограничатся Северной Америкой. Чен Томас пишет, что ни один из семи континентов не избежит этого катаклизма, и каждый из них переживёт свою версию трагического конца. На седьмой день «это ужасающее неистовство закончится», и вся Земля преобразится, пишет он.

Пророчество о конце света из Рязанского кремля

Страх конца света и чаяния спасения волновали все поколения людей, живших на Земле. Свидетельства того, что конец света должен неизменно случиться, находят по всему миру. Например, берестяную грамоту с пророческим текстом обнаружили в Рязанском кремле. Исторический документ содержит пророческое послание:

— Там, где страх, где печаль, где несчастье велико… Господи, умножилось беззаконие на земле, пощади нас. Будьте благоразумными, кто будет жить в последние времена, избегайте невежества и неверия.

Пасхалии, к которым относится текст грамоты, представляли собой церковные календари с указанием дат Пасхи и наставлениями. Считалось, что мироздание завершится в 7000 году от Сотворения мира (XV век по современному летоисчислению), а затем наступит Страшный суд и Царствие Божие. Подобные грамоты до сих пор обнаружены лишь в десяти городах России, включая Великий Новгород, Москву и Псков. Найденная в Рязани грамота — это не только важный исторический артефакт, но и редкое свидетельство мировоззрения наших предков. Археологи продолжают изучение находки, которая уже стала настоящим подарком к Дню археолога и открыла новые страницы в истории средневековой Руси.

Ванга о конце света: наступит в 2025 году

Неоднократно в Сети и даже в уважаемых изданиях приводились пророчества болгарской провидицы Ванги о наступлении конца света. Конечно, все пророчества Ванга давала в особой метафорической форме. Они преисполнены образами, которые, на первый взгляд, сложно серьёзно воспринимать. Но в итоге все эти образы в реальности обрели прототипы. Буквально недавно New York Post написали, что прорицательница обещала конец света в 2025 году.

Ванга, скриншот видео

— Таинственная целительница, умершая в 1996 году, оставила предсказания, которые до сих пор вызывают ожидания у её последователей. Хотя нет официальных записей её предчувствий, одно из жутких пророчеств Ванги, недавно вновь всплывшее на поверхность, утверждает, что конец света наступит именно в 2025 году, — говорится в публикации американского издания.

Ванга утверждала: в 2025 году Земля вступит в апокалиптическую фазу, и конфликт в Европе может уничтожить население континента. А в 2033 году таяние полярных льдов приведёт к резкому повышению уровня мирового океана.

Но стоит отметить, что события, которые, возможно, произойдут в 2025 году, станут только первым шагом к апокалипсису. Конец человечества, по её же словам, может быть вызван космическим событием «невообразимых масштабов» ближе к шестому тысячелетию нашей эры.