Что посмотреть в кино в Рязани в новогодние каникулы: обзор кинофильмов

Посленовогодний поход в кино – ещё одна общеизвестная и притом негласная традиция наравне с катанием на коньках. Что ж, в эту холодную, но волшебную пору, когда в десятый раз пересматривать «Одного дома» и «Гарри Поттера» уже не особо хочется, редакция 7info готова поведать вам, какие стоящие киноновинки вышли или выйдут в прокат, считай, сразу после наступления 2025! Не забудьте прихватить с собой попкорн, мы начинаем!

Волшебник изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича (6+)

Фэнтезийное, семейное кино, снятое по сюжету знаменитой сказки, расскажет историю девочки по имени Элли, унесенной ураганом, что наколдовала злая волшебница, в сказочную страну. Дабы вернуться домой, героине с ее друзьями – Пугалом, Железным Дровосеком и Львом – придется отправиться по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город, и конечно же путь этот не будет лёгким. Преодолеть все трудности Элли помогут доброта и храбрость, и уже по трейлеру можно сказать, что произойдет это среди красочных локаций с качественными эффектами, приятными анимированными моментами и колоритными, впечатляющими костюмами.

Финист. Первый богатырь (6+)

Спин-офф трилогии «Последний богатырь» сконцентрируется на уже знакомом нам персонаже – Финисте Ясном Соколе, что известен зрителю как храбрый и сильный, но заносчивый герой. Что ж, можно заведомо порадоваться, ибо, как известно из синопсиса, новое путешествие, ведущее богатыря прямиком в восточные земли, подвергнет характер и убеждения персонажа определённым испытаниям, а соответственно и огранке. Кино продолжительностью 2 часа 17 минут обещает понравиться не только детской аудитории за свою красочность, динамичность и насыщенность событиями, но и старшей – благодаря юмору и отличному актёрскому составу.

Ёлки 11 (6+)

Дмитрий Нагиев в роли ненавидящего Новый год охранника и Рузиль Минекаев, звезда отгремевшего в прошлом году сериала «Слово пацана», присоединившийся к касту новой части серии фильмов, ставшей ежегодным приложением к празднованию Нового года. О чём ещё можно мечтать? Разве что о том, что никто не забудет про зелёный горошек. В остальном же зрителей ждёт комедия, традиционно объединяющая судьбы людей из разных уголков страны самым неожиданным образом в канун праздника. «Зимой будет жарко!» – гласит девиз киноленты, и мы ему поверим.

Домовёнок Кузя (6+)

Вы не ждали ремейк всеми любимого советского мультфильма, а он тем временем уже здесь! И собирается удивлять зрителей не только сочетанием съёмки реальной и героев анимированных, но и осовремененным сюжетом. На протяжении 1,5 часов смышлёный и смешной домовёнок будет убегать из плена Бабы Яги, знакомиться с девочкой Наташей, искать волшебный сундучок, исполняющий желания с помощью новоиспеченной подруги и местного ворчливого домового Нафани, а потом снова спасаться от Бабы Яги. Словом, заскучать точно и минутки не найдется!

Рождественские истории Астрид Линдгрен (0+)

Как говорится, неожиданным, но приятным образом в нашу подборку затесался мультфильм совместного производства Норвегии и Швейцарии. Менее, чем за час на экране сменят друг друга четыре новеллы, действие которых происходит в канун Рождества. Брата и сестру Гуннар и Гунилла, несмотря на сковывающую болезнь, ожидает настоящее чудо – в подаренных им старинных часах живёт деревянная кукушка, хранительница сказок, которая и перенесёт героев в мир историй Астрид Линдгрен, подарившей миру Пеппи Длинныйчулок, Карлсона и Рони, дочь разбойника. Судя по трейлеру, ожидается что-то очень тёплое, душевное и красивое в мягкости форм и плавности анимации.