Четыре беспилотника уничтожили в Рязанской области 22 мая

С 8:00 до 20:00 в Рязанской области сбили 4 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.

Всего на территории России 22 мая сбили 159 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 22 БПЛА над территорией Московского региона, 53 в Курской области, 54 в Орловской, 13 в Тульской, 6 в Брянской, по 4 в Тверской и Рязанской областях. Два беспилотника уничтожили в Калужской области и один в Белгородской.