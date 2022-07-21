Бывший главврач больницы Пятигорска стал фигурантом еще одного уголовного дела

РИА Новости. Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего главного врача больницы в Пятигорске – его подозревают в аренде оборудования по завышенной цене, сообщает управление СК РФ по Ставропольскому краю.

«По данным следствия, в августе 2019 года главный врач городской клинической больницы Пятигорска дал заведомо незаконное указание своему заместителю о заключении договора аренды ангиографа на заведомо невыгодных условиях по явно завышенной стоимости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти действия повлекли необоснованное расходование денежных средств обязательного медицинского страхования на сумму более 34 миллионов рублей. В отношении экс-главврача возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

«Дело соединено с уголовным делом, ранее возбужденным в отношении бывшего главного врача по факту получения взятки. Подозреваемый находится под стражей», — уточняет ведомство.

Ранее региональное УФСБ сообщало, что главврача пятигорской больницы подозревают в том, что с сентября 2018 по февраль 2021 года он вместе с начальником отдела учреждения получил от руководства фирмы «Флорес» взятки на общую сумму более 1,2 миллиона рублей за создание преимущественных условий при заключении госконтрактов на поставку медоборудования, лекарств и расходных материалов.