Бывший депутат заявил о возбуждении уголовного дела в отношении Галкина

Экс-депутат Государственной думы Роман Худяков утверждает, что в отношении юмориста Максима Галкина возбудили уголовное дело по статье о фейках про ВС РФ, пишет МК.

По его словам, 28 июля у артиста запланировал концерт в Турции, где его «могут задержать».

«Юмориста-провокатора, вероятнее всего, арестуют и экстрадируют в Россию», – предрек считает Худяков.

Бывший парламентарий выразил мнение, что Галкин «наговорил себе на статью, которая предполагает тюремное заключение».

Худяков не уточнил, откуда ему известно об уголовном деле в отношении шоумена, лишь сославшись на слова «неравнодушного гражданина из Ростовской области».