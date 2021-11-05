Прокуратура Рязанской области ответила на важные вопросы, которые задают автомобилисты: были ли какие-либо изменения, касающиеся комплектации автомобильной аптечки, какая ответственность предусмотрена за ее отсутствие в автомобиле?

Обновленный состав аптечек для водителей установлен приказом Минздрава России от 08.10.2020 № 1080н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» с 1 января 2021 года.

В состав аптечки должны входить:

— маска медицинская нестерильная одноразовая — 2 шт.;

— перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M — 2 пары;

— устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» — 1 шт.;

— жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения — 1 шт.;

— бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см — 4 шт.;

— бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см — 3 шт.;

— салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16×14 см N 10 — 2 уп.;

— лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2×500 см — 1 шт.

— ножницы — 1 шт.;

— футляр — 1 шт.;

— инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) — 1 шт.

Приказом также отмечено, что аптечки первой помощи (автомобильные), произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.

Автомобильная аптечка, наряду с огнетушителем, знаком «Аварийная остановка» и некоторыми другими предметами входят в перечень обязательных предметов, которые должны быть в автомобиле. За их отсутствие водителя могут привлечь к административной ответственности по ст. 12.5. КоАП РФ « Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Данное правонарушение влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.