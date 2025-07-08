Брак в прямом эфире на радио заключили виолончелисты рязанского камерного оркестра

В прямом эфире на радио в День семьи, любви и верности 8 июля заключили брак виолончелисты рязанского камерного оркестра Екатерина Горская и Валерий Фатьянов. Об этом сообщается в группе ТКР-ФМ ВКонтакте.

Молодожены встречались 8 лет. Валерий с самого начала был уверен, что создаст семью с Катей. Предложение он сделал на концерте в Рязанской Филармонии.

«Я смотрю, Валера замешкался, хочет что-то достать, не поняла что, поворачиваюсь, а он уже с кольцом», — вспоминает невеста.

Виолончелисты решили зарегистрировать свои отношения не в ЗАГСе, а в прямом эфире на радио. Торжественную церемонию в студии посетили мамы молодоженов, которых по счастливому совпадению зовут одинаково — Ирина Александровна. Одна приехала из Астрахани, вторая из Саратова.

Считается, что пары, заключившие брак 8 июля, будут жить долго и счастливо. В этом уверены и наши молодожены Екатерина и Валерий Фатьяновы. Желаем счастливой совместной жизни!