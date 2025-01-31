Борщ помог создать семью: история любви из рязанского общежития

В Рязани зарегистрировали брак Кирилла и Яны — молодых людей, чья история любви началась на кухне общежития медуниверситета. Подробности рассказала ВКонтакте руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.
Этот жест стал началом знакомства. Позже Кирилл захотел продолжить общение и решил угостить девушку шоколадкой. Но особого впечатления этот подарок не произвел. А вот когда он приготовил борщ, Яна была покорена.
Молодые люди мечтали сыграть свадьбу в красивую дату, но обстоятельства сложились иначе. В итоге они заключили брак в обычный день, ведь главное в семье — не числа в календаре, а теплые отношения, забота и, конечно, совместные вкусы.
Поздравляем молодожёнов и желаем им счастливой жизни, наполненной любовью и вкусными моментами!