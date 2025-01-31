Борщ помог создать семью: история любви из рязанского общежития

В Рязани зарегистрировали брак Кирилла и Яны — молодых людей, чья история любви началась на кухне общежития медуниверситета. Подробности рассказала ВКонтакте руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

— Сейчас в большинстве случаев молодёжь знакомится в Сети. Но не в нашей истории! Кирилл и Яна познакомились…на кухне! Общежития медуниверситета. Ребята только-только заселились. И Кирилл на кухне приготовил себе макароны. Пустые. Это увидела Яна и предложила к макаронам сыр. Кирилл не отказался — да и девушка очень понравилась! — написала Елена Сорокина.

Этот жест стал началом знакомства. Позже Кирилл захотел продолжить общение и решил угостить девушку шоколадкой. Но особого впечатления этот подарок не произвел. А вот когда он приготовил борщ, Яна была покорена.

Молодые люди мечтали сыграть свадьбу в красивую дату, но обстоятельства сложились иначе. В итоге они заключили брак в обычный день, ведь главное в семье — не числа в календаре, а теплые отношения, забота и, конечно, совместные вкусы.

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Поздравляем молодожёнов и желаем им счастливой жизни, наполненной любовью и вкусными моментами!