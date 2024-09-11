Среда, 11 сентября, 2024

Более 800 тысяч рублей рязанцы потратили на услуги парикмахеров и салоны красоты за 7 месяцев 2024 года

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от freepik

Расходы на красоту составляют в среднем пятую часть расходов у рязанцев. Об этом сообщает Рязаньстат.

Сообщается, в этом году жители региона стали тратить больше на красоту. Так за 7 месяцев 2024 года на услуги парикмахерских и салонов красоты они потратили 824 миллионов рублей. С учетом уровня инфляции это на 14% больше, чем годом ранее.

Сегодня в Рязанской области работает 723 аптеки, 677 предприятий индустрии красоты и 118 специализированных магазинов по продаже косметических средств и товаров личной гигиены.

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