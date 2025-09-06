Суббота, 6 сентября, 2025
16.9 C
Рязань
Общество

Более 800 первокурсников Рязанского десантного училища приняли присягу

Анастасия Мериакри

6 сентября состоялось торжественное приведение к присяге курсантов первого курса Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова. В этом году присягу приняли более 800 первокурсников.

В торжественной церемонии участвовали министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, глава муниципального образования Татьяна Панфилова, глава администрации города Виталий Артемов, председатель Президиума Совета ветеранов ВДВ России генерал-майор Владимир Данильченко, депутаты Рязанской городской Думы, представители региональных органов власти, офицеры и ветераны воздушно-десантных войск.

Первокурсники вместе с командованием прошли торжественным маршем по плацу училища.

Глава города Татьяна Панфилова пожелала будущим офицерам продолжать замечательные традиции училища и смелости для преодоления любых препятствий на пути к высоким целям.

После окончания церемонии были продемонстрированы мастерство вождения квадроциклов и десантирование команды училища по парашютному спорту, свое мастерство показали курсанты — участники фестиваля «Спасская башня» на Красной площади.

В завершение церемонии над плацем был развернут  флаг Воздушно-десантных войск площадью 1000 кв. метров.

