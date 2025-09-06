Суббота, 6 сентября, 2025
16.9 C
Рязань
Культура и события

Более 500 человек пробежали «Рязанскую версту»

Анастасия Мериакри

6 сентября в Мемориальном парке города Рязани состоялись 31-е открытые легкоатлетические соревнования «Рязанская верста». Преодолеть дистанции от 1 (1068 метров) до 6 верст зарегистрировались более пятисот жителей и гостей нашего города. 

На церемонии открытия гостей приветствовали начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани Кирилл Сосунов и депутат Рязанской областной Думы, ветеран боевых действий Роман Иголкин. 

«Здесь собирались любители спорта и здорового образа жизни. Покажите сегодня все те навыки, которые вы приобрели в процессе тренировок и подготовки к соревнованиям. Желаю крепкого здоровья, удачи, побед в спорте и жизни!», — отметил Кирилл Сосунов. 

Традиционные соревнования были перенесены с Соборной площади в Мемориальный парк именно в год защитника Отечества. Ведь это общественное пространство пропитано патриотизмом и данью уважения ратному подвигу всех, кто сражался за нашу Родину в разные исторические эпохи, в том числе на специальной военной операции. 

По итогам «Рязанской версты» были определены победители и призеры в двенадцати возрастных группах. Все они награждены грамотами, медалями и призами управления по физической культуре и массовому спорту.

Возрастное ограничение 6+.

Более 500 человек пробежали «Рязанскую версту» 6 сентября в Мемориальном парке города Рязани состоялись 31-е открытые легкоатлетические соревнования «Рязанская верста».
Более 500 человек пробежали «Рязанскую версту» 6 сентября в Мемориальном парке города Рязани состоялись 31-е открытые легкоатлетические соревнования «Рязанская верста».
Более 500 человек пробежали «Рязанскую версту» 6 сентября в Мемориальном парке города Рязани состоялись 31-е открытые легкоатлетические соревнования «Рязанская верста».
Более 500 человек пробежали «Рязанскую версту» 6 сентября в Мемориальном парке города Рязани состоялись 31-е открытые легкоатлетические соревнования «Рязанская верста».
Более 500 человек пробежали «Рязанскую версту» 6 сентября в Мемориальном парке города Рязани состоялись 31-е открытые легкоатлетические соревнования «Рязанская верста».
Более 500 человек пробежали «Рязанскую версту» 6 сентября в Мемориальном парке города Рязани состоялись 31-е открытые легкоатлетические соревнования «Рязанская верста».
Более 500 человек пробежали «Рязанскую версту» 6 сентября в Мемориальном парке города Рязани состоялись 31-е открытые легкоатлетические соревнования «Рязанская верста».

Самые читаемые материалы

Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...
Новости России

Не сдавшие «антимигрантский» экзамен русские дети пожаловались на ситуацию

Русскоязычные дети, не сумевшие сдать «антимигрантский» школьный экзамен, записали...
Общество

В Рязани с 11 сентября изменятся маршруты бесплатных автобусов до ТРЦ «Марко Молл»

С 11 сентября в Рязани меняется расписание и маршруты движения  бесплатных автобусов до торгово-развлекательного центра «Марко Молл». Об этом сообщили в администрации ТРЦ. 
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

«Царьград»: на кону оккупация Одессы 

Речь идёт о планах создания в Одессе британской военно-морской базы по примеру Гибралтара, что Россия считает абсолютно неприемлемым.

Последние новости

Погода

Ступенчатое похолодание и волны тепла придут в Рязанскую область в сентябре

В целом сентябрь, по словам Тобратова, ожидается на пару градусов теплее многолетних значений.
Общество

В Рязанской области начал работу «детский телефон доверия»

Специалисты окажут позвонившим экстренную психологическую помощь, помогут несовершеннолетним пережить кризисные ситуации
Интересное

Что делать, если потерял нательный крестик, рассказал священник

Конечно, крестик терять нежелательно. Но это не является каким-то особым грехом, если человек его сам не выбросил.
Интересное

Священник объяснил, можно ли православным делать тату и пирсинг

Противники нательной живописи ссылаются на слова из Ветхого Завета: «Не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен».
Новости мира

Генерал назвал условие, при котором Европа решится отправить войска на Украину

Генерал добавил, что иностранные наёмники на Украине действуют уже давно.
Общество

Благоустройство зеленой зоны на улице Сельских Строителей обсудили в Рязани

На обсуждение жителей был представлен эскизный план благоустройства, который включает расчистку территории от поросли с сохранением части зеленых насаждений, устройство паркового освещения
Новости мира

Трамп опубликовал фото на фоне пожаров с надписью: «Люблю запах депортаций по утрам»

Также глава Белого дома сообщил, что Чикаго скоро почувствует на себе значение названия «Министерство войны».
Новости России

Собака терзала детей, пока их мать развлекалась с любовником в машине

Женщина оставила трёхлетнего сына и четырёхлетнюю дочь в квартире своей подруги вместе со стаффордширским терьером.