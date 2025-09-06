Более 500 человек пробежали «Рязанскую версту»

6 сентября в Мемориальном парке города Рязани состоялись 31-е открытые легкоатлетические соревнования «Рязанская верста». Преодолеть дистанции от 1 (1068 метров) до 6 верст зарегистрировались более пятисот жителей и гостей нашего города.

На церемонии открытия гостей приветствовали начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани Кирилл Сосунов и депутат Рязанской областной Думы, ветеран боевых действий Роман Иголкин.

«Здесь собирались любители спорта и здорового образа жизни. Покажите сегодня все те навыки, которые вы приобрели в процессе тренировок и подготовки к соревнованиям. Желаю крепкого здоровья, удачи, побед в спорте и жизни!», — отметил Кирилл Сосунов.

Традиционные соревнования были перенесены с Соборной площади в Мемориальный парк именно в год защитника Отечества. Ведь это общественное пространство пропитано патриотизмом и данью уважения ратному подвигу всех, кто сражался за нашу Родину в разные исторические эпохи, в том числе на специальной военной операции.

По итогам «Рязанской версты» были определены победители и призеры в двенадцати возрастных группах. Все они награждены грамотами, медалями и призами управления по физической культуре и массовому спорту.

Возрастное ограничение 6+.