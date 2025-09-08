Более 5 тысяч рязанцев не получили технические средства реабилитации из-за некорректной работы «Единой цифровой платформы». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Рязанка обратилась в прокуратуру с заявлением, что ее отец – инвалид 1 группы не в полном объеме получал необходимые катетеры и другие медицинские изделия. В ходе прокурорской проверки вскрылся ряд нарушений.

Из-за некорректной работы модуля «ТСР» ГИС «Единая цифровая платформа» региональным отделением фонда пенсионного и социального страхования с февраля по апрель 2025 года не были сформированы 5 737 направлений на получение различных средств реабилитации. Прокурор внес представление, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.

В результате проверки более тысячи жителей Рязанской области обеспечены техническими средствами реабилитации. В суд направлено 35 исковых заявлений на сумму более 1,6 миллионов рублей о компенсации морального вреда и возврате средств за самостоятельную покупку ТСР.