Понедельник, 8 сентября, 2025
18.1 C
Рязань
Происшествия

Более 5 тысяч рязанцев не получили технические средства реабилитации

Анастасия Мериакри
Фото: t.me/prokrzn

Более 5 тысяч рязанцев не получили технические средства реабилитации из-за некорректной работы «Единой цифровой платформы». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Рязанка обратилась в прокуратуру с заявлением, что ее отец – инвалид 1 группы не в полном объеме получал необходимые катетеры и другие медицинские изделия. В ходе прокурорской проверки вскрылся ряд нарушений.

Из-за некорректной работы модуля «ТСР» ГИС «Единая цифровая платформа» региональным отделением фонда пенсионного и социального страхования с февраля по апрель 2025 года не были сформированы 5 737 направлений на получение различных средств реабилитации. Прокурор внес представление, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.

В результате проверки более тысячи жителей Рязанской области обеспечены техническими средствами реабилитации. В суд направлено 35 исковых заявлений на сумму более 1,6 миллионов рублей о компенсации морального вреда и возврате средств за самостоятельную покупку ТСР.

Самые читаемые материалы

Новости России

Доктор Мясников назвал лекарство, которое убивает больше всего россиян

Врач Александр Мясников предупредил в эфире программы «О самом...
Новости Рязани и области

Элитный «американский» спецназ пытается удержать наступление российских войск

Официальный Киев отказывается признавать потерю позиций, но в украинских пабликах царит уныние.
Новости России

В Подмосковье женщина стреляла из винтовки по дрону, запущенному сыном соседа

Попасть в квадрокоптер женщине не удалось — устройство не получило повреждений. Отец ребёнка подчеркнул, что не стал вступать в конфликт.
Новости России

«Началось»: Сладков указал на две детали после ночных ударов по Украине

Удары по Украине в ночь на воскресенье указывают на...
Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...

Последние новости

Здоровье

Тихий «‎час» в офисе: невролог предложила россиянам спать на работе по 10-15 минут

Короткий дневной сон или так называемый «power nap» вводится в компаниях для быстрого восстановления энергии сотрудников.
Новости России

Боец «Ахмата» Шама заявила о заражении военных мышиной лихорадки

Некоторые бойцы спецназа «Ахмат» заразились смертельно опасной мышиной лихорадкой,...
Новости России

Отец убийцы школьницы в отеле в Петербурге увидел странность в трагедии

Отец студента, подозреваемого в убийстве 15-летний девочки в апарт-отеле...
Экономика и бизнес

Рязанская область получит 350 миллионов рублей на создание бизнес-парка «Агни»

Специализация бизнес-парка — аэрокосмические системы и технологии, радиотехника, электротехника, электроника, медицинское оборудование.
Медицина

Рязанская область получит 118 млн рублей на борьбу с онкозаболеваниями

Выделенная сумма будет направлена на модернизацию медицинского оборудования
Кино и ТВ

Премьера мелодрамы «Даниловский тупик» с Глафирой Тархановой

Елена Данилова – талантливый художник и счастливая женщина. У нее большой уютный дом, любящий муж Сергей и сын Егорка.
Новости России

Полиция проверит депутата из ХМАО Макарова, бросавшего нож в живот дочери

Сотрудники полиции проверят депутата Гордумы Мегиона в ХМАО Виктора...
Общество

Вечный огонь вновь зажгли на площади Победы в Рязани

Вечный огонь отключали на мемориале Победы 6 и 7 сентября в рамках работы по благоустройству монумента.