Более 5,5 тысяч жителей Рязанской области получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Отделение СФР по Рязанской области выплачивает пособие по уходу за ребенком до полутора лет более 5,5 тысячам жителей региона. На эти цели с начала года было направлено более 829,5 миллионов рублей.

Пособие по уходу за ребенком положено как работающим, так и неработающим родителям. Оформить его могут и другие родственники малыша, фактически за ним ухаживающие.

Выплата осуществляется ежемесячно после завершения отпуска по беременности и родам и продолжается до достижения ребенком полутора лет. Для работающих граждан размер пособия составляет 40% от среднемесячного дохода за предыдущие два года. Минимальный размер выплаты составляет 9227,24 рублей, максимальный — 49123,12 рублей.

Пособие назначается проактивно на основании данных, поступающих от работодателя в Отделение Социального фонда по Рязанской области. Напоминаем, что работающие родители могут одновременно трудиться и получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Право на пособие сохранится, если родитель выйдет из отпуска на работу досрочно или будет трудиться во время отпуска на условиях неполного рабочего дня либо на дому, а также если будет трудиться у другого работодателя.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет положено и неработающим гражданам. При назначении выплаты учитывается имущество, доходы семьи или объективные причины его отсутствия. Среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на человека в регионе проживания (в 2024 году — 13 753 рубля в Рязанской области).

В этом случае размер выплаты фиксированный и составляет 9 227,24 рублей для всех категорий неработающих граждан. Исключение — уволенные в связи с ликвидацией организаций, в связи с прекращением индивидуальной деятельности в период отпуска по уходу за ребенком. Для этой категории пособие предоставляется в размере 40% среднего заработка за год до наступления отпуска по уходу за ребенком либо месяца увольнения в период отпуска по беременности и родам.

Оформить пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям можно, подав заявление на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Рязанской области или в МФЦ.