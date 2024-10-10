Более 40 новых грузоотправителей привлек Центр продажи услуг в Рязани с начала года  

В январе – сентябре 2024 года Центр продажи грузовых услуг (ЦПУ) в Рязани заключил договоры с 41 новым грузоотправителем, в том числе на комплексное транспортное обслуживание.

Центр предлагает около 70 услуг компании РЖД, в том числе предоставление железнодорожного подвижного состава, резервирование вагоно-мест в составе сервиса «Грузовой экспресс», погрузочно-разгрузочные работы и хранение грузов, комплексное транспортное обслуживание.

Кроме того, для клиентов доступен маркетплейс «РЖД Маркет». Эта электронная площадка позволяет продавать и покупать товары в режиме он-лайн с учетом оптимальной доставки железнодорожным транспортом до конечного потребителя. В настоящее время в Московско-Рязанском регионе МЖД более 260 клиентов пользуются услугами холдинга.

Отметим, что в январе-сентябре 2024 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 7,9 млн тонн, что на 3,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Среди основных номенклатур грузов, перевозимых в регионе по железной дороге, – зерно и продукты перемола, нефть и нефтепродукты, химикаты и сода, лом черных металлов, товары народного потребления.