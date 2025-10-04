Более 300 студентов принимают участие во Всероссийском студенческом проекте «Твой Ход»

В Доме молодежи Рязанской области начался очный этап Центрального федерального округа конкурсного трека «Делаю» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». Этот проект, реализуемый Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

От имени Губернатора Рязанской области Павла Малкова участников поприветствовал первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков. Также на мероприятии присутствовали председатель комитета по делам молодежи Рязанской области Виталий Косачев и и.о. ректора Рязанского государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина Сергей Банников.

Денис Боков поблагодарил Росмолодежь за реализацию флагманского Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», подчеркнув его значение для развития молодежи и реализации социально значимых проектов.

«Вы все уже победители – ваши проекты прошли серьезный отбор. Уверен, что у каждого из вас цель не просто выиграть денежный приз, а реализоваться через проектную деятельность, которая способствует всестороннему развитию человека. Молодцы, что движетесь по этому пути», – отметил он.

Боков также ознакомился с проектами участников, отметив, что некоторые из них могут быть успешно реализованы в Рязанской области для ее развития.

Конкурсный трек «Делаю» направлен на поиск студенческих лидеров, способных инициировать значимые изменения в стране. В нем приняли участие 12779 студентов из разных регионов России. В течение девяти месяцев они выполняли различные задания: разрабатывали паспорта проектов, организовывали тематические мероприятия, готовили видеовизитки, проходили курсы по ораторскому искусству, решали кейсы по молодежной политике, управлению проектами и лидерским компетенциям, а также проводили мероприятия ко Дню Победы. Результаты своей работы участники представили в формате онлайн-защиты. Лучшие из них прошли в очные окружные этапы, являющиеся полуфиналом конкурса.

Очный этап ЦФО проводится в Рязанской области с 3 по 9 октября и собирает более 300 студентов из различных регионов Центрального федерального округа. Программа этапа включает лекции, встречи, нетворкинг, открытые диалоги и другие мероприятия. Участники будут защищать свои проекты перед экспертной комиссией по шести направлениям: событийное, техническое, научно-исследовательское, ИТ, медиа и социальное предпринимательство.

По итогам всех региональных этапов будут определены 100 лучших проектов, авторы которых получат премию в размере 1000000 рублей на Всероссийском студенческом форуме в декабре. Эти средства можно будет использовать для оплаты обучения, улучшения жилищных условий или развития и масштабирования своих проектов.