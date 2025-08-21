Четверг, 21 августа, 2025
Более 16 км пути отремонтировано на МЖД в Рязанской области с начала ремонтно-путевой кампании 

Алексей Самохин
В ходе ремонтно-путевой кампании на Московской железной дороге в Рязанской области отремонтировано 16,2 км пути. Наиболее протяженные участки: Новая Пустынь – Шелухово (6 км), Рыбное – Дягилево (3,6 км), Серебряные Пруды – Треполье (5,9 км), который частично проходит по Московской области. Также уложено 12 стрелочных переводов. 

Большая часть работ выполнялась по технологии «закрытого перегона», которая позволяет достичь высокой производительности, концентрировать ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам. Они необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок, развития транспортных услуг.

