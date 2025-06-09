Более 130 человек задержали в ходе рейдов в выходные в Рязани

В прошедшую пятницу и выходные сотрудники полиции провели в Рязани и области рейдовые мероприятия. Итоги сообщили в телеграм-канале УМВД по области.

В ходе рейдов в отделы полиции было доставлено более 130 человек. Полицейские выявили 14 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. В Рязанском, Сасовском, Касимовском, Рыбновском, Михайловском, Захаровском и Спасском районах области выявили и пресекли 16 правонарушений, совершенных иностранными гражданами.

В кафе на улице Вокзальная и в магазине в деревне Вишневка обнаружили нарушения в сфере торговли спиртным. Из незаконного оборота изъяли 22 литра алкогольных напитков. Профилактические рейды для обеспечения безопасности и правопорядка на территории региона будут продолжены.