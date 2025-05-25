Более 1 млрд 150 млн потратили на формирование современной городской среды Рязани в 2024 году

В 2024 году в Рязанской области реализованы мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на общую сумму 1 млрд 154 млн 448,15 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий города Рязани» в 2024 году выполнены работы по благоустройству территорий: Лыбедский бульвар (устройство освещения и благоустройство участка от ул. Горького до стадиона «Спартак»), Нижний городской парк, Лыбедский бульвар — от цирка до ул. Кремлёвский вал. Заключены 2-летние муниципальные контракты на благоустройство пешеходных зон ул. Соборная и пл. Соборной, ул. Мюнстерской, Нижний городской парк (детская площадка), Мемориальный комплекс Скорбященского кладбища.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году благоустроены следующие общественные территории: Лесопарк, Черезовские пруды (четная сторона по ул. Новоселов), сквер им. Маршала С.С. Бирюзова (сквер ЖКХ), Новопавловская роща.

Общая стоимость муниципальных контрактов в рамках национального проекта составляет 101 млн 430,98 тыс. руб.

Также в рамках программы «Формирование современной городской среды города Рязани» в 2024 году по линии управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани было реализовано 37 проектов местных инициатив. Общая стоимость работ составляет 108 млн 624,52 тысяч рублей, в том числе 84 млн 082,2 тысяч рублей — областного бюджета, 10 млн 885,49 тысяч рублей — средства бюджета города Рязани и 13 млн 656,83 тысяч рублей — средства инициативных платежей.