Бойцы спасли раненого товарища, процитировав стихи из «Брата-2»

Российские военные вытащили с поля боя раненого товарища, читая ему стихи из «Брата-2» (18+), пишет SHOT .

Эпизод произошел во время столкновений с ВСУ на Сватовском направлении. Один из военных получил ранение. Чтобы он не потерял сознание во время эвакуации, сослуживцы стали читать строки из стихотворения Владимира Орлова «Родное».

«Речка, небо голубое – это все мое, родное. Это Родина моя! Всех люблю на свете я!» – повторяли бойцы.

Эти строчки стали широко известны благодаря фильму «Брат-2» (18+).

В итоге раненый военный выжил, его доставили в безопасное место, он уже идет на поправку.