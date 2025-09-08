Бойцу СВО помогли восстановить справку о тяжести ранения, без которой не платили

В Свердловской области участнику СВО помогли восстановить справку о тяжести ранения, без которой он не мог получить положенные страховые выплаты. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своём телеграм-канале.

Боец был ранен в сентябре прошлого года и проходил лечение в госпитале. Через два месяца ему оформили справку о тяжести ранения. По словам военнослужащего, документ был направлен почтой из военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, однако так и не дошёл до адресата.

Летом мужчина обратился за помощью к депутату:

«Являюсь участником СВО, часто читаю ваш ТГ, как вы помогаете моим боевым братьям».

Максим Иванов направил запрос в военную прокуратуру ЦВО. После разбирательства справку нашли и вручили бойцу. Это подтвердили как в официальном ответе надзорного ведомства, так и сам военнослужащий, который написал депутату:

«Здравия желаю! Спасибо вам за вашу помощь, нашим воинам!» — и приложил фото документа.

— Благодарю военную прокуратуру ЦВО за чёткую и профессиональную работу, — отметил Максим Иванов.