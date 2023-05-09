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Вторник, 9 мая, 2023

Блогер, мать троих детей Диана Сафарова погибла в ДТП в Башкирии

7info
Фото: соцсети, «КП Уфа».

В результате ДТП в Башкирии погибла мать троих детей, блогер Диана Сафарова, сообщает «КП Уфа».

Сафарова — племянница певца Анвара Нургалиева. Он подтвердил её гибель. Также артист сожалеет, что вечером отпустил её домой: «Сестренка, я же просил, не уезжай!».

Известно, что ДТП случилось 8 мая в посёлке Чишмы. В машину Сафаровой врезался другой автомобиль. Официальной информации о произошедшем пока нет.

Диана одна воспитывала троих детей: мальчиков-двойняшек и старшую дочку. Она вела в соцсетях блог, рассказывая о правильном питании.

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