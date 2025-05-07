Близкий друг Путина объяснил его привычку выключать свет при выходе из комнаты

Привычку Владимира Путина выключать свет при выходе из комнаты можно объяснить его жизнью в коммунальной квартире, рассказал «КП-Петербург» одноклассник и близкий друг президента Виктор Борисенко.
На необычную деталь в поведении главы государства обратили внимание некоторые зрители, посмотревшие фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» в эфире телеканала «Россия 1».
По его мнению, привычка российского лидера выключать свет, выходя из комнаты, вряд ли связана с конкретной историей.
Семья Путина проживала в коммуналке в Басковом переулке.