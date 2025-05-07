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Новости России

Близкий друг Путина объяснил его привычку выключать свет при выходе из комнаты

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Привычку Владимира Путина выключать свет при выходе из комнаты можно объяснить его жизнью в коммунальной квартире, рассказал «КП-Петербург» одноклассник и близкий друг президента Виктор Борисенко.

На необычную деталь в поведении главы государства обратили внимание некоторые зрители, посмотревшие фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» в эфире телеканала «Россия 1».

«Думаю, что все дело в том, что коммунальных квартирах в Ленинграде раньше всегда выключали свет, чтобы не получить от соседей замечание, так как оплата света в общем пользовании делилась равномерно на каждого жильца», — пояснил Борисенко.

По его мнению, привычка российского лидера выключать свет, выходя из комнаты, вряд ли связана с конкретной историей.

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Семья Путина проживала в коммуналке в Басковом переулке.

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