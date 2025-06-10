Благодаря нацпроекту Рязань получит ещё 14 троллейбусов

На обновление подвижного состава общественного транспорта регион сможет потратить 493 млн рублей. Об этом сообщил председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Средства остаются в регионе в рамках исполнения поручения Президента РФ за счет списания двух третей задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам. Высвобождаемые деньги в ближайшие годы пойдут на модернизацию инфраструктуры. Часть из них – 493 млн рублей будут направлены на приобретение 14 троллейбусов для областного центра.

«Задачу по развитию общественного транспорта с учетом современных экологических стандартов поставил наш Президент В.В. Путин. Необходимо развивать общественный транспорт, снижать его возраст. В этом деле далеко не все решает финансирование. В большой степени результат зависит от стратегического комплексного подхода и грамотных управленческих решений», – отметил депутат Госдумы РФ Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что региональный автопарк автобусов и троллейбусов серьезно обновился благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас работа продолжается за счет нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Мы системно занимаемся развитием общественного транспорта. Приобретены автобусы большого класса, они соответствуют всем современным стандартам, работают на газомоторном топливе, оформлены в едином дизайне. На линиях работают и современные троллейбусы. Теперь к ним присоединятся еще 14 новых. Сейчас средний возраст муниципального транспорта составляет три года. Занимаемся не только омоложением автопарка. Обновляем изношенные участки контактной сети. Реализуем планы по продлению городских маршрутов. Уже появился троллейбус 16А, который ходит в мкр. Семчино. Решается вопрос с подготовкой кадров для работы на общественном транспорте. Многое еще нужно сделать. Есть четкие планы по развитию общественного транспорта на несколько ближайших лет. Будем работать», – подчеркнул Павел Малков.