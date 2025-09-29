Бесплатные автобусы Рязань — Константиново будут ходить 4 и 5 октября

В рамках Всероссийского есенинского праздника поэзии, который состоится 4 и 5 октября 2025 года, музей-заповедник С.А. Есенина организует бесплатный проезд на автобусе из Рязани в Константиново. Об этом сообщила пресс-служба музея ВКонтакте.
Расписание движения транспорта 4 октября:
Из Рязани:
- Автобусы будут отправляться от парковки БЦ «Престиж», остановка «Таможня» в 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00.
Из Константиново:
- Автобусы будут курсировать от указателя остановки общественного транспорта от ГК «Зелёный сад — наш дом» в 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30.
Расписание движения транспорта 5 октября:
Из Рязани:
- Автобусы будут отправляться каждый час с 10:00 до 15:00 от парковки БЦ «Престиж», остановки «Таможня».
Из Константиново:
- Автобусы будут отправляться в Рязань каждый час с 16:00 до 18:00.