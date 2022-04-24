Белгородцы жалуются на призывы надевать маски в магазинах

Жители Белгородской области пожаловались главе региона Вячеславу Гладкову на звуковые оповещения, которые призывают носить маски в общественных местах, пишет Бел.Ру.

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Губернатор в ответ на это отметил, что местные жители могут обратиться к администрации организации или в региональное правительство, поскольку такие объявления должны убирать предприниматели.

При этом, по его словам, в регионе снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией.

«За ситуацией в китайском Шанхае у нас наблюдают, но надеются, что волна заболеваемости оттуда до Белгородской области не дойдет», – заключил Гладков.

Масочный режим в Белгородской области отменили 4 апреля.