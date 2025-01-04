Бастрыкин взял под контроль дело о смерти новорожденного в рязанской больнице

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе уголовного дела о смерти новорожденной в одной из больниц Рязанской области. Об этом сообщает телеграм-канал СК России по Рязанской области.

К Бастрыкину обратилась мама погибшей девочки. Она не согласна с обстоятельствами оказания медицинской помощи в одной из больниц города Рязани, в результате которых скончалась её новорожденная дочь. Женщина уверена, что расследование проведено недостаточно тщательно.

Доклад о ходе дела Александру Бастрыкину представит и. о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексей Медведков.