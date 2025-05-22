Бастрыкин поручил проверить жалобу рязанцев на неработающие лифты в девятиэтажке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей Рязани, которые пожаловались на отсутствие лифтов в многоквартирном доме. Сигнал поступил через официальную приёмную СК в соцсети «ВКонтакте».

Речь идёт о девятиэтажном доме на улице Тимакова, где с февраля не работает лифтовое оборудование. В здании проживает большое число пожилых людей, а также три участника специальной военной операции, в том числе один инвалид. Несмотря на многочисленные жалобы, ремонтные работы так и не начались.

Руководителю следственного управления СК России по Рязанской области Олегу Васильеву поручено провести процессуальную проверку и доложить о результатах.

Все материалы поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.