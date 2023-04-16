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Воскресенье, 16 апреля, 2023
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Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах незаконной охоты в Шацком районе

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах незаконной охоты в Шацком районе Рязанской области, сообщила пресс-служба ведомства.

О ситуации, произошедшей в январе 2023 года, сообщил телеканал «Россия». В сюжете рассказывалось о браконьерах, которые до сих пор не наказаны, так как один из них является сотрудником правоохранительного ведомства.

Подготовить доклад по делу поручено руководителю регионального следственного управления СК РФ Владимиру Никешкину.

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