Браконьеры в Рязанской области варварски убили косуль

В Шацком районе Рязанской области егерь нашёл в лесу изуродованные туши косуль. Он смог узнать браконьеров, среди которых, как сообщается, оказался очень непростой человек. Сюжет об этом показали в программе «Вести. Дежурная часть» 8 апреля.

Предполагаемые преступники сумели скрыться. Егерь оказался единственным свидетелем жестокого преступления и боится рассказывать журналистам подробности случившегося.

В охотнадзоре сообщили, что всё произошло в конце января. Тогда сезон охоты на парнокопытных был уже закрыт. Животных убили варварским способом. У тех, кто это сделал, разрешения на отстрел не было.

Отмечается, что среди браконьеров был сотрудник правоохранительных органов. Однако в прокуратуре и полиции опровергают эти сведения и лишь подтверждают сам факт незаконной охоты.

Старший инспектор охотнадзора Рязанской области Сергей Потапов отметил высокий уровень браконьерства в регионе.

Сергей Потапов: «Совместная работа полиции и охотнадзора оставляет желать лучшего»