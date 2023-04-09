spot_img
Воскресенье, 9 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Браконьеры в Рязанской области варварски убили косуль

На главнуюНовости Рязани
Скриншот из видео телеканала "Россия 1"

В Шацком районе Рязанской области егерь нашёл в лесу изуродованные туши косуль. Он смог узнать браконьеров, среди которых, как сообщается, оказался очень непростой человек. Сюжет об этом показали в программе «Вести. Дежурная часть» 8 апреля.

Предполагаемые преступники сумели скрыться. Егерь оказался единственным свидетелем жестокого преступления и боится рассказывать журналистам подробности случившегося.

В охотнадзоре сообщили, что всё произошло в конце января. Тогда сезон охоты на парнокопытных был уже закрыт. Животных убили варварским способом. У тех, кто это сделал, разрешения на отстрел не было.

Отмечается, что среди браконьеров был сотрудник правоохранительных органов. Однако в прокуратуре и полиции опровергают эти сведения и лишь подтверждают сам факт незаконной охоты.

Старший инспектор охотнадзора Рязанской области Сергей Потапов отметил высокий уровень браконьерства в регионе.

Сергей Потапов: «Совместная работа полиции и охотнадзора оставляет желать лучшего»

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации