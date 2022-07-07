Баннеры с надписью «Аляска наша» появились в Красноярске

Власти заявили, что не имеют отношения к баннерам с надписью «Аляска наша», появившимся на рекламных щитах местного предприятия на улицах Красноярска.

В четверг в соцсетях и СМИ появились фото баннеров. Позже выяснилось, что их разместил Красноярский завод прицепов ALASKA. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Америка должна всегда помнить, что России есть, что возвращать, например, Аляску.

«Разместили их позавчера. Это пришло в голову нашему гениальному директору. Основная идея — патриотизм и импортозамещение, потому что наши прицепы изготавливаются на 100% из отечественных запчастей», — сказал РИА Новости представитель завода.

Пресс-служба губернатора региона сообщила РИА Новости, что «к баннерам не имеет отношения». В мэрии тоже ответили, что «городская администрация не имеет к этому отношения», добавив, что узнали о баннерах из соцсетей.