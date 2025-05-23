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Изображение от Rochak Shukla на Freepik
Изображение от Rochak Shukla на Freepik
Новости России

«Бабахало конкретно»: очевидец рассказал, как нашел упавший вертолет Ми-8

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Очевидец рассказал изданию «Орловский новости», что нашел упавший в районе поселка Нарышкино вертолет Ми-8 по звукам взрывов.

Мужчина уточнил, что первый обнаружил борт и хотел помочь экипажу.

«Подошел, кричал. Ребят не было, никто не отозвался. Пока боекомплект до конца не разорвался, я туда не подошел. Считал взрывы и стоял за березой за полкилометра. Бабахало конкретно», — пояснил собеседник издания.

По его словам, вертолет полностью сгорел.

Комментируя ситуацию, губернатор Андрей Клычков заявил, что летчики ценой своих жизней увели падающее судно от жилых домов. Он подчеркнул, что трагедия произошла в безлюдной местности, местные жители не пострадали.

На территории района работает оперативный штаб по устранению последствий ЧП.

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