Четверг, 9 октября, 2025
11.5 C
Рязань
Новости России

Автомобиль с российскими туристами сорвался в пропасть в Абхазии 

Алексей Самохин
Фото: МЧС Абхазии

Днём в четверг, 9 октября, в Абхазии сорвался в пропасть автомобиль с туристами из России. Об этом сообщает МЧС республики. 

ДТП произошло в Ткуарчалском районе около часа дня. Спасатели оперативно прибыли на место и помогли извлечь из 50-метровой расщелины троих пострадавших и погибшую туристку. Ещё четыре человека смогли выбраться самостоятельно. 

Пострадавшие доставлены в Ткурчалскую районную больницу.

Губернатор Владимир Владимиров в телеграм-канале сообщил, что в микроавтобусе ехали жители Ставропольского края. По его словам, госпитализированы четыре человека, троим оказали медицинскую помощь на месте ЧП. 

— Пока у нас нет полной информации о произошедшем. Работаем, чтобы  получить эти данные. Ждем список ставропольцев, которые находились в микроавтобусе, — написал Владимиров.

Самые читаемые материалы

Новости России

Эксперты назвали ошибку России в выборе целей для ударов на Украине

Есть промах, который, по мнению ряда экспертов, требует коррекции. Конкретно — смена приоритетных целей.
Новости России

Почти триллион рублей выделят на пенсии: кому положено 22 617 рублей

О повышении рассказал председатель СФР Сергей Чирков на заседании комитета Госдумы. Он подчеркнул, что этот вид выплат особенно важен
Новости России

Сотрут с лица земли: эксперт рассказал о целях российских ударов в случае поставки «Томагавков»

Эксперт: передача «Томагавков» Украине приведет к «Карибскому кризису 2.0»
Новости России

Певец Ефрем Амирамов умер в больнице Нальчика — MASH

По данным источника, ранее 69-летний артист попал в реанимацию с сепсисом. Для спасения медики установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость из ран и тканей. 
Экология, природа, животные

Стала известна причина неприятного запаха в Рязани 

Во вторник и среду, 7 и 8 октября, стационарный пост наблюдения за воздухом в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани выявил превышения ПДК сероводорода.

Последние новости

Начальник МЖД Павел Иванов и ректор ПГУПС Олег Валинский поздравили педагогов и студентов со 105-летием Рязанского филиала ПГУПС

Сегодня начальник Московской железной дороги Павел Иванов и ректор Петербургского государственного университета путей сообщения Олег Валинский приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 105-летию Рязанского филиала ПГУПС.

«Выключить свет» на Украине: эксперт назвал единственный способ принудить Зеленского к миру

Игорь Коротченко убеждён, что для максимальной интенсификации усилий и принуждения киевского режима к миру точечных ударов недостаточно.

На улице в Рязани обнаружили труп мужчины

Подробности смерти человека неизвестны, официальная информация не поступала. 

Строительство нового моста через Оку продолжается под Рязанью

Одной из приоритетных задач на текущем этапе является погружение свай, необходимых для создания надёжного фундамента будущего моста.

Губернатор Малков: Видим результат по каждому совместному проекту с РЖД

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл рабочую встречу с начальником Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Павлом Ивановым.

В Рязани возбуждено уголовное дело о клевете на застройщика

Фигурантом дела стал заместитель председателя регионального отделения ВООПИиК Игорь Кочетков.

Опытные охотники рассказали, что могло случиться с семьёй Усольцевых 

Поиски семьи Усольцевых под Красноярском продолжаются вторую неделю

Певец Ефрем Амирамов умер в больнице Нальчика — MASH

По данным источника, ранее 69-летний артист попал в реанимацию с сепсисом. Для спасения медики установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость из ран и тканей. 

Ветеран СВО, бывший смоленский чиновник погиб, сгорев в доме на колёсах — SHOT

Накануне трагедии Иванов привёз очередную партию груза в центр Мещерякова, где собирают помощь для участников СВО.

Политолог назвал истинные причины истерии НАТО из-за «угроз» РФ

Идут гробы, а они не знают, что делать и как нам отомстить.

Т2 и «Лаборатория Касперского» займутся кибербезопасностью

Стороны договорились совместно внедрять и оценивать проектно-технические решения, направленные на обеспечение комплексной защиты цифровой среды.

Военкор Коц высказался об угрозах Зеленского устроить блэкаут 

По его мнению, недооценивать Киев уже давно пора отвыкнуть

Аристарх Венес объяснил грубость в адрес Ирины Пинчук 

Аристарх Венес — один из самых ярких участников второго сезона «Звёзд в джунглях»

Анна Седокова осудила современных исполнителей за отношение к женщинам  

В шоу «УТРО. ТНТ» Анна Седокова появилась в образе яркой блондинки

ПАО «РЭСК» опубликовало антирейтинг предприятий ЖКХ Рязанской области 

В перечне находятся 12 организаций, задолженность которых варьируется от нескольких месяцев до трех с половиной лет.