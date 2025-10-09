Автомобиль с российскими туристами сорвался в пропасть в Абхазии 

Днём в четверг, 9 октября, в Абхазии сорвался в пропасть автомобиль с туристами из России. Об этом сообщает МЧС республики.

ДТП произошло в Ткуарчалском районе около часа дня. Спасатели оперативно прибыли на место и помогли извлечь из 50-метровой расщелины троих пострадавших и погибшую туристку. Ещё четыре человека смогли выбраться самостоятельно.

Пострадавшие доставлены в Ткурчалскую районную больницу.

Губернатор Владимир Владимиров в телеграм-канале сообщил, что в микроавтобусе ехали жители Ставропольского края. По его словам, госпитализированы четыре человека, троим оказали медицинскую помощь на месте ЧП.

— Пока у нас нет полной информации о произошедшем. Работаем, чтобы получить эти данные. Ждем список ставропольцев, которые находились в микроавтобусе, — написал Владимиров.