Автомобиль и две хозпостройки сгорели в Рязанской области за сутки

В Рязанской области за сутки сгорели две хозпостройки и автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В Рязани 28 августа примерно в 20:00 загорелся легковой автомобиль на улице Полетаева. На вызов выехали 5 человек и 2 единицы техники. Огонь повредил автомобиль. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

В поселке Кадом Рязанской области 29 августа в 05:41 стало известно о пожаре хозпостройки. Огонь тушили 9 человек и 4 единицы техники. Площадь пожара — 48 квадратных метров. Огонь уничтожил две хозяйственные постройки.