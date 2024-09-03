Осенью 2024 года состоятся два затмения: Лунное 18 сентября в 5:45 мск и Солнечное 2 октября в 21:48 мск. Время между этими датами называется коридором затмений. Астролог Анна Галицкая перечислила 7info опасности, которые ожидают людей в период коридора затмений.
Лунное затмение — это полнолуние, происходящие на Лунных узлах (Лунные узлы — фиктивные точки, которые получаются при пересечении лунной и солнечной орбит). Как любое полнолуние, оно принесёт повышенную эмоциональность, которая в данном затмении будет перевешивать доводы разума.
Лунное затмение состоится в знаке Рыб, вблизи планеты Нептун. Опасность этого положения может быть связана с отравлениями, обострением тревожных состояний, желанием уйти от реальности. Проявление заболеваний в это время — показатель серьёзных проблем, которыми нужно системно заниматься: маловероятно, что они пройдут сами собой.
В период действия затмения важно хорошо высыпаться и свести к минимуму воздействие стимуляторов. Нептун в астрологии связан с сочувствием, прощением, иллюзиями. Поэтому данное затмение, проходящее под его влиянием, может принести сложные ситуации со «вторым дном», которые, на первый взгляд, могут казаться легкими, приятными и привлекательными.
Во время действия затмения полезно пересмотреть ситуации, в которых вы ничего не можете поменять и либо принять их, либо отпустить и расстаться с ними. Берегите своё душевное здоровье!
Солнечное затмение 2 октября состоится в знаке Весы, оно ставит акцент на партнёрских отношениях. Однако управитель этого знака Венера находится в ущербном положении, поэтому актуальными будут казаться проблемы взаимодействия с партнёрами, особенно связанные с финансами и решением кризисных ситуаций.
Три дня до и три дня после затмения желательно не начинать новых делах и всячески оберегать себя от напряжённых или конфликтных ситуаций. В это время мы особенно чувствительны к негативным влияниям.