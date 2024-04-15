Артемов поручил помочь дорожному хозяйству привести в порядок мост на улице Московское шоссе

Рязанец обратился к главе администрации города Виталию Артемову с просьбой помочь привести в порядок внешний вид пешеходного крытого мостового перехода по ул. Московское шоссе в районе остановки «Автовокзал». Сооружение находится в частной собственности, и за его состоянием приходится следить собственникам.

Эту просьбу рязанец озвучил во время личного приема граждан у Виталия Артемова 15 апреля. Об этом пишет администрация города.

Глава поручил управлению дорожного хозяйства и транспорта в рамках весеннего месячника по благоустройству помочь управляющей компании и выделить технику для помывки и покраски элементов мостового сооружения.