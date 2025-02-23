Арсен Захарян забил свой первый мяч в текущем сезоне

Российский полузащитник испанского «Реал Сосьедад» Арсен Захарян забил гол в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Леганеса», сообщает ТАСС.

Захарян отличился на 12-й минуте, открыв счёт в игре и забив свой первый гол в текущем сезоне. Этот мяч стал для него вторым в составе «Реал Сосьедад». До этого последний раз он забивал 15 марта 2024 года в матче чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0).

В текущем сезоне Захарян трижды выходил на замену в официальных матчах, но в стартовом составе пока не появлялся. В ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы против датского «Мидтьюлланда» (5:2) он вышел на поле на 83-й минуте и отдал голевую передачу.

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21-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» летом 2023 года из московского «Динамо». В составе испанского клуба он провёл 40 матчей в различных турнирах. Часть сезона россиянин пропустил из-за травмы.