Аркадий Фомин: Правительство России показало свою способность достигать значимых результатов

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин 7 апреля выступил в Государственной Думе с отчетом о результатах работы Правительства за 2021 год. В заседании нижней палаты российского парламента принял участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Он отметил, что Михаил Мишустин рассказал не только о проделанной работе, но и о планах на ближайшее время, о мерах, которые были приняты для минимизации негативного эффекта антироссийских санкций.

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Одним из главных результатов прошлого года Председатель Правительства назвал уверенный рост российской экономики. Как сообщил глава кабинета министров, сейчас стоит задача адаптировать ее к новым реалиям и вернуть к поступательному развитию. Системообразующие предприятия получат возможность льготных кредитов, это поможет им пережить ограничения, развиваться и сберечь сотрудников. Ощутимую поддержку получит также малый и средний бизнес. Полностью обеспечен финансированием аграрный сектор, созданы условия для получения хорошего урожая. В стране опережающими темпами ведется дорожное строительство, и на региональные дороги будут выделены дополнительные средства.

В своем докладе Председатель Правительства России рассказал, что особое внимание руководство страны уделяет поддержке граждан, особенно семей с детьми. Он напомнил, что ряд мер уже был принят. Среди них — новые пособия по беременности и родам, возможность получения кешбэка за детский отдых, индексация пенсий и пособий. По словам Михаила Мишустина, поддержка будет усилена — проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличен МРОТ и прожиточный минимум. Касаясь развития системы здравоохранения, премьер-министр призвал глав регионов восстанавливать объемы плановой медпомощи, возвращать ее на допандемийный уровень.

Комментируя отчет, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин подчеркнул, что Правительство России уже третий год работает в тяжелейших условиях.

–При этом оно показало свою способность достигать значимых результатов, позитивных перемен, видимых всем людям. Наша экономика выстроена на прочной основе, у нас есть все необходимые ресурсы, знания и желание работать на благо страны, – заявил глава регионального парламента.– Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров, выступая от фракции «Единой России», сказал, что нам вместе удалось сформировать эффективный инструмент, создания которого требовал Президент РФ. Смысл этого механизма — принятие необходимых решений оперативно, в считанные дни, и учет обратной связи от людей. Сейчас мы должны сплотиться вокруг Президента и приложить все усилия для того, чтобы поручения по реализации его Послания, Народная программа были выполнены.

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Председатель областной Думы добавил, что Андрей Макаров также поднял вопрос финансового состояния регионов. Президент дал поручение их поддержать, Правительству РФ и Госдуме предстоит в кратчайшие сроки решить, каким образом будет осуществляться эта поддержка.